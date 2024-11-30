Фестиваль физкультуры учащихся воскресных школ прошел в Щелкове

Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Щелкове. В различных состязаниях приняли участие более 160 учащихся воскресных школ Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, участниками фестиваля стали воспитанники воскресных школ пяти епархией: Одинцовской, Сергиево-Посадской, Балашихинской, Коломенской и Подольской.

Ребята состязались в восьми командных дисциплинах: мини-футболе, городошным спорте, дартсе, легкой атлетике, перетягивании и каната и других.

Победителями в мини-футболе стала команда Одинцовской епархии, в соревнованиях по городошному спорту золотые медали выиграли представители Подольской епархии. Также юные представители всех епархий завоевали награды и в других дисциплинах.

Организовали фестиваль Министерство физической культуры и спорта Московской области, Межъепархиальный отдел координации миссионерской и молодежной работы Московской митрополии Русской Православной Церкви, а также администрация городского округа Щелково.

​Соревнования провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».