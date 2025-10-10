Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Зарайске

Праздник молодежи Коломенской епархии под названием «Путь святителя Николая» собрал около 20 команд школьников в возрасте от 11 до 16 лет. Участники приехали в Зарайск из разных муниципалитетов региона, в том числе из Коломны, Воскресенска, Бронниц, Серебряных Прудов, Егорьевска и Жуковского.

Фестиваль был приурочен к исторической дате — 800-летию доставки иконы святителя Николая в Зарайск из Корсуни — и стал ярким событием, объединяющим молодежь и способствующим укреплению духовных традиций и физической культуры.

Торжественное открытие фестиваля состоялось у знаменитого святого источника — Белого Колодца, откуда и началось почитание чудотворного образа. Молодежь выполняла по пути к Зарайскому кремлю специальные задания, соревнуясь в спортивно-духовном ориентировании и демонстрируя свои знания о житии святого Николая. Для ребят также организовали спортивные игры, такие как лапта и традиционное клюшкование

Завершился праздник театрализованном представлением, которое подготовили сами участники. А затем все отправились на трапезу, где школьникам рассказали захватывающие истории о переносе старинной святыни.