Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Щелкове

Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Подмосковья собрал на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове более 150 участников. За награды боролись команды Подольской, Одинцовской, Балашихинской, Коломенской и Сергиево-Посадской епархий.

Церемонию торжественного открытия фестиваля посетили почетные гости: директор УСК «Подмосковье» и депутат окружного совета Кирилл Строков, председатель межепархиального отдела по делам молодежи Московской митрополии священнослужитель Дмитрий Флинн и глава межепархиального отдела по делам физической культуры Московской митрополии протоиерей Кирилл Соколов.

Спортивная программа включала легкоатлетическую эстафету, мини-футбол, дартс, городки, корнхолл, вис на перекладине и веселые старты. Участники смогли проявить себя не только в командном состязании, но и в индивидуальных испытаниях. Победителям и призерам вручили заслуженные награды.