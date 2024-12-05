Семейный фестиваль фитнеса прошел в Богородском округе

Фитнес-фестиваль «Спорт в каждую семью» среди детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста и их родителей прошел в Богородском округе. В нем приняли участие более 180 человек.

В течение трех дней юные жители городского округа и их родители соревновались на различных этапах фестиваля. Первый прошел в Центре образования № 4, второй — в Центре образования «Старокупавинский лицей».

Муниципальный фитнес-фестиваль для воспитанников и учащихся Богородского округа проходил в рамках регионального проекта «Предшкола — стандарт детского сада». Команды представили номера различных направлений и жанров.

Третий, заключительный этап состоялся в Центре образования № 1. Дети и родители продемонстрировали свои навыки в таких дисциплинах, как ритмическая гимнастика, классическая аэробика, степ-аэробика, фитбол-гимнастика и чирлидинг.

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