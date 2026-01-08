Фестиваль фигурного катания в Домодедово собрал тысячи зрителей

Ледовое шоу под руководством Ильи Авербуха прошло 4 января при полном аншлаге. Зрители увидели яркие выступления и вдохновляющий спектакль «Зимние сказки Подмосковья».

Около четырех тысяч жителей пришли поддержать любителей фигурного катания, которые представили креативные номера. Победу в отборочном этапе одержала многодетная мама Анна Голубченко. Теперь она представит Домодедово на гала-концерте 17 января в Центральном парке Пушкино.

«Поздравляю с победой и желаю успехов — Домодедово болеет за своих!» — сказала глава округа Евгения Хрусталева.

Фестиваль организован в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Илья Авербух и его команда подготовили для зрителей запоминающееся шоу.