Фестиваль фигурного катания в Домодедово собрал тысячи зрителей

Ледовое шоу под руководством Ильи Авербуха прошло 4 января при полном аншлаге. Зрители увидели яркие выступления и вдохновляющий спектакль «Зимние сказки Подмосковья».
Около четырех тысяч жителей пришли поддержать любителей фигурного катания, которые представили креативные номера. Победу в отборочном этапе одержала многодетная мама Анна Голубченко. Теперь она представит Домодедово на гала-концерте 17 января в Центральном парке Пушкино.
«Поздравляю с победой и желаю успехов — Домодедово болеет за своих!» — сказала глава округа Евгения Хрусталева.
Фестиваль организован в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Илья Авербух и его команда подготовили для зрителей запоминающееся шоу.
