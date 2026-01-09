Фестиваль фигурного катания прошел в Коломне

Фото: 360.ru

Каток в парке округа стал главной площадкой. В мероприятии участвовали как любители, так и звезды.

Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» прошел 8 января в парке Мира. Этот масштабный губернаторский проект проходит в регионе впервые и задействует девять площадок.

«Сегодня мы продолжаем череду мероприятий проекта „Зима в Подмосковье“. Каток в парке Мира собрал любителей и звезд самого зрелищного вида спорта — фигурного катания», — отметила заместитель главы округа Ирина Дмитриева.

Первой частью программы стали соревнования среди любителей. На лед вышли 16 участников из Коломны, Воскресенска, Зарайска, Егорьевска и Орехово-Зуева. Их мастерство оценивали звезды фигурного катания Илья Авербух, Роман Костомаров и Оксана Домнина.

По словам директора «МосОблПарка» Ксении Васильевой, фестиваль направлен на популяризацию фигурного катания в парках Подмосковья. Возраст участников — от 10 лет и выше.

Четверо фигуристов по итогам этапа прошли в финал: Елена Карелина, сестры Анастасия и Екатерина Колесовы и Елена Царева. Они выступят на гала-концерте 17 января в Пушкино.

«Мы были по-хорошему потрясены уровнем выступающих ребят, которые представляют школу фигурного катания Коломны», — отметил руководитель фестиваля Илья Авербух.

Кульминацией вечера стало гала-шоу Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием легенд фигурного катания: Алексея Ягудина, Максима Шабалина, Албены Денковой, Максима Ставиского и других.

