Фестиваль фигурного катания прошел в Коломне

Каток в парке округа стал главной площадкой. В мероприятии участвовали как любители, так и звезды.

Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» прошел 8 января в парке Мира. Этот масштабный губернаторский проект проходит в регионе впервые и задействует девять площадок.

«Сегодня мы продолжаем череду мероприятий проекта „Зима в Подмосковье“. Каток в парке Мира собрал любителей и звезд самого зрелищного вида спорта — фигурного катания», — отметила заместитель главы округа Ирина Дмитриева.

Первой частью программы стали соревнования среди любителей. На лед вышли 16 участников из Коломны, Воскресенска, Зарайска, Егорьевска и Орехово-Зуева. Их мастерство оценивали звезды фигурного катания Илья Авербух, Роман Костомаров и Оксана Домнина.