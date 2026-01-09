Фестиваль фигурного катания прошел в Балашихе

Фигуристы-любители соревновались за звание лучших. Также на лед вышли звезды спорта.

Фестиваль «Хрустальный лед» прошел 6 января в Пестовском парке. Среди участников — заместитель главы округа Михаил Объедков, члены жюри, фигуристы-любители со всего региона и жители округа.

Центральным событием стал ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья». В нем выступили звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин и другие.

«Я уверен, что в следующем году фестиваль станет еще масштабнее», — сказал Илья Авербух.

Шоу посетили более 2500 человек. Проект проходит со 2 по 10 января, а завершится масштабным гала-концертом 17 января в Центральном парке Пушкино. Организатором выступает АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

«Фестиваль дает любителям редкую возможность выступить в профессиональной атмосфере, получить обратную связь от жюри и почувствовать поддержку тысяч зрителей. У нас нет возрастных ограничений: на лед выходят участники от 10 до почти 70 лет», — добавил директор АНО «МосОблПарк» Дмитрий Копосов.