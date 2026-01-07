Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» стартовал в Лобне
В Лобне на катке центрального парка прошел первый отборочный этап областного фестиваля «Хрустальный лед». Свои номера представили любители фигурного катания.
Фестиваль торжественно открыли художественный руководитель проекта Илья Авербух, прославленные фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров, а также глава города Анна Кротова.
«Благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, благодаря его вниманию к городу, волшебство у нас продолжается. И сегодня в Лобне — „Хрустальный лед“!», — сказала она.
Илья Авербух подчеркнул важность поддержки непрофессиональных спортсменов.
«Люди наблюдают и поддерживают фигуристов, эта поддержка бесценна. Меня подтолкнуло то, как развивается инфраструктура катков в регионе. Мы каждый год приезжаем, и все лучше. От этого и родилась идея фестиваля», — отметил серебряный призер Олимпийских игр 2002 года.
В программе были четыре номинации: одиночное мужское и женское катание, танцы в паре и групповой номер. За выступлениями в парке следили более 7000 зрителей, для которых организовали онлайн-трансляцию на большом экране. Завершился день ледовым спектаклем «Зимние сказки Подмосковья» от команды Ильи Авербуха.
Фестиваль проводится по программе «Зима в Подмосковье». Отборочные туры проходят со 2 по 10 января в девяти городах области, а гала-концерт финалистов состоится 17 января в Пушкино.