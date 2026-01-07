Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» стартовал в Лобне

В Лобне на катке центрального парка прошел первый отборочный этап областного фестиваля «Хрустальный лед». Свои номера представили любители фигурного катания.

«Благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, благодаря его вниманию к городу, волшебство у нас продолжается. И сегодня в Лобне — „Хрустальный лед“!», — сказала она.

Илья Авербух подчеркнул важность поддержки непрофессиональных спортсменов.

«Люди наблюдают и поддерживают фигуристов, эта поддержка бесценна. Меня подтолкнуло то, как развивается инфраструктура катков в регионе. Мы каждый год приезжаем, и все лучше. От этого и родилась идея фестиваля», — отметил серебряный призер Олимпийских игр 2002 года.

В программе были четыре номинации: одиночное мужское и женское катание, танцы в паре и групповой номер. За выступлениями в парке следили более 7000 зрителей, для которых организовали онлайн-трансляцию на большом экране. Завершился день ледовым спектаклем «Зимние сказки Подмосковья» от команды Ильи Авербуха.

Фестиваль проводится по программе «Зима в Подмосковье». Отборочные туры проходят со 2 по 10 января в девяти городах области, а гала-концерт финалистов состоится 17 января в Пушкино.