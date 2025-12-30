Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» пройдет в Подмосковье в январе

В январе в Подмосковье пройдет фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха. Отборочные этапы проведут в девяти округах.

Фестиваль пройдет в парках Подмосковья со 2 по 17 января. Отборочные туры состоятся со 2 по 10 января. На них выступят фигуристы-любители. Каждое мероприятие завершится ледовым спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием профессионалов: Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Шабалина и других.

«Мы получили более 400 заявок от фигуристов-любителей со всех уголков Подмосковья и были приятно удивлены такому большому количеству людей, разделяющих интерес к ледовому искусству. Совсем скоро мы встретимся с участниками на катках Подмосковья и сможем вживую увидеть и оценить талант каждого», — рассказал художественный руководитель проекта Илья Авербух.