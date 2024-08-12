Фестиваль этнической культуры собрал в Красногорске более 200 участников

В городском округе Красногорск прошел международный фестиваль этнической культуры «Rus_Свет в Подмосковье». Более 200 мастеров из 15 стран и 17 регионов России приняли в нем участие.

Главная цель международного фестиваля этнической культуры «Rus_Свет в Подмосковье», который организовали в Красногорске — возрождение этнических традиций народов России, стран БРИКС, содружества независимых государств.

Музыканты, художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры, модельеры, поэты из России и стран зарубежья показали свое мастерство, познакомились с потенциальными партнерами по творчеству и нашли единомышленников со всего мира.

На мероприятии создали арт-объект «Солнца». Он олицетворяет жизнь и процветание. А символом проекта стал интерактивный арт-объект «Увидеть рассвет», который воплотили художники из России и Республики Беларусь.

Также гостям фестиваля показали праздничный концерт. На мероприятии организовали креативную ярмарку «Rus_Маркет» для поклонников народных и художественных промыслов, авторской одежды, украшений, гастрономических брендов разных регионов России и других стран.

Собравшихся угощали пряниками, учили плести ковер межнациональной дружбы, а также знакомили с обрядовыми играми народов России.

В завершении вечера зрителям представили гала-концерт под открытым небом. Там выступили финалисты конкурса этнической песни «Rus_Фолк».

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