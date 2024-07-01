Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Лобне в День молодежи

День молодежи в Лобне отметили фестивалем экстремальных видов спорта и творческим праздником в парке «Киово». Для жителей округа подготовили различные тематические площадки и активности.
Мастер-классы, катание на трюковых самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX прошли в Лобне в рамках фестиваля «Уличная классика». Желающие посоревновались в брейкинге, паркуре и воркауте. Все прошло около дворца спорта на Ленина, 65. Здесь организовали командные спортивные игры, например, стритбол.
Празднование Дня молодежи прошло и в парке «Киово» на следующий день. Там работали граффити-площадка, прошли пленэр и молодежная концертная программа. Кроме того, гости поучаствовали в фестивале красок и пенной вечеринке. В финале события прошел ночной кинопоказ под открытым небом.