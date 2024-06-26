Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Лобне в День молодежи

В рамках празднования Дня молодежи 29 июня в Лобне состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Уличная Классика». Мероприятие пройдет на парковке ледового дворца.

В программе фестиваля предусмотрены мастер-классы и показательные выступления в таких дисциплинах, как паркур, воркаут, BMX, скут, скейтбординг и брейкинг. Тренеры школы разумного экстрима «Равновесие» проведут обучающие сессии по принципам безопасности в экстрим-парках и технике катания на скейте, трюковом самокате и BMX. Профессиональные райдеры продемонстрируют свое мастерство в зрелищных выступлениях. Особую атмосферу мероприятию придадут приглашенные диджеи.

Отметим, что «Уличная Классика» охватит Москву, Воронеж, Астрахань, Ростов-на-Дону, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Вологду, Калининград, Лобню, федеральную территорию Сириус и деревню Новожилово в Ленинградской области. Всего в мероприятии примут участие более 1000 спортсменов, среди которых сильнейшие райдеры и атлеты страны, а также представители подрастающего поколения. Зрителями фестиваля станут десятки тысяч человек по всей стране.

Данный проект от Росмолодежи представляет собой комплексную программу. Это среда для самореализации миллионов яркой активной молодежи в спорте, искусстве, моде, медиа, предпринимательстве, производстве, строительстве, образовании и общественной деятельности.

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