Фестиваль экспериментальных театров прошел в Раменском округе

В Доме культуры «Победа» в Раменском округе прошел фестиваль «Театр на куличках». На двухдневном фестивале выступили театральные коллективы из Москвы и Подмосковья.

Между спектаклями прошли мастер-классы от ведущих театральных деятелей. Особое внимание зрителей завоевало занятие по сценическому фехтованию, где были представлены трости, шпага, рапира и сабля.

«Театры очень разнообразные по жанру, по направлению. Вот сейчас идет спектакль плейбэк-театра „Интрига“ из Москвы, замечательный театр, это иммерсионный театр — зрители рассказывают свои истории, а актеры их обыгрывают. К нам приезжают отовсюду: из Москвы, из ближайшего Подмосковья — Жуковского, Чехова, абсолютно разные, большой направленности», — рассказал автор и организатор фестиваля, режиссер Константин Мороз.

«Сценическое фехтование отличается от классического и спортивного тем, что все действия в рамках номера проговорены и отработаны, это постановочный поединок. Уделяется не так много внимания именно технике, мы говорим скорее о безопасности и проявлении характера героя», — отметил руководитель студии «Дуэль» при театре музыки и фехтования «Легенда» Николай Жуков.

Среди участников — Софья Невзорова из Железнодорожного. Она приехала на фестиваль, чтобы показать свое мастерство в искусстве боя.

«Мне очень нравится, это очень интересно, и я считаю, что этим стоит заниматься каждому. Лично для меня — я занимаюсь музыкой, и мне очень важно самоощущение на сцене, для меня это важно, и я в принципе этим занимаюсь и для общего развития, и в том числе, может быть, для какой-то профессиональной деятельности», — поделилась Софья Невзорова.

Гости фестиваля также смогли посетить занятия по вокалу и речи, научиться актерскому мастерству и сценическому движению.