Фестиваль «Единство поколений» пройдет в Зарайске 10 августа

В Беспятовской роще состоится семейный фестиваль «Единство поколений», посвященный 879-й годовщине со дня основания города. Жителей и гостей Зарайска ждет разнообразная программа, рассчитанная на все возрасты и интересы.

Праздник начнется в 11:00 и продлится до 14:00. Кульминацией фестиваля станет концерт с участием творческих коллективов и вокального ансамбля «Луховичанка». Организаторы подготовили множество тематических площадок. Любителей истории ждет историческая зона, где можно будет погрузиться в прошлое Зарайска. Творческие натуры смогут проявить свои таланты в мастерских, а для самых маленьких гостей будет организована зона детских развлечений с играми и аниматорами. Также будет работать выставка специальной техники, где можно будет увидеть современные образцы вооружения и оборудования.

«Этот фестиваль — прекрасная возможность для жителей всех возрастов вместе отметить день рождения нашего города. Мы постарались создать программу, которая будет интересна и детям, и взрослым», — сообщили в администрации Зарайска.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих. Помимо фестивальных мероприятий, в этот же день в Беспятовской роще пройдут конные соревнования на кубок главы округа. Наездники продемонстрируют свое мастерство и умение управлять лошадьми в различных дисциплинах: пробег рысью под седлом, гладкая скачка под седлом и конкур с преодолением препятствий. Начало соревнований запланировано на 11:30. Вход также свободный.