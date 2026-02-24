Фестиваль единоборств провели в Жуковском

В преддверии Дня защитника Отечества спортивный комплекс «Метеор» стал ареной праздника силы и духа. Фестиваль единоборств «#МЫВМЕСТЕ Zа Победу» собрал в Жуковском лучших борцов и боксеров региона.

На татами и ринги вышли более 160 единоборцев. Конкуренцию жуковчанам составили команды из Раменского, Люберец, Видного и Егорьевска. Самому юному бойцу недавно исполнилось шесть лет. Взрослые мастера показывали пример выдержки и техники в категории «профи».

Зрители увидели поединки в пяти дисциплинах: айкидо, бокс, вольная борьба, рукопашный бой и самбо. По итогам всех финалов в копилке авиаграда оказалась 23 золотые медали. Глава округа Андроник Пак отметил успехи атлетов, поблагодарив их за «честную, бескомпромиссную и красивую борьбу», а также за ту волю к победе, которая является примером для каждого защитника страны.