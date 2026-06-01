Фестиваль единоборств прошел в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

30 мая парк имени Олега Степанова второй год подряд стал площадкой традиционного фестиваля единоборств. Мероприятие объединило более сотни спортсменов из СШ «Русский медведь», «Зубренок», федераций единоборств округа и активных жителей.

Программа включала «Разминку чемпионов», мастер-классы по самбо, ММА, каратэ, муайтай, панкратиону и греко-римской борьбе. На спортивных площадках работали зоны с боулингом, надувными локациями и настольными играми. Посетители парка познакомились с выставкой с использованием культурного кода Серпухова. Завершил праздник концерт кавер-группы.

В этот же день в ФОК «Русский медведь» прошли соревнования в рамках XXV Спартакиады трудящихся. На станциях эстафет участники показали выносливость, взаимовыручку и спортивный характер. С приветственным словом к собравшимся обратились директор ФОК «Русский медведь» Михаил Шульга и депутат Совета депутатов Вячеслав Орехов. Каждая семья доказала: когда родители и дети действуют как единая команда, победа обязательно приходит. Спорт — основа крепких семейных традиций и настоящей дружбы.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте