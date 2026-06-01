Фестиваль единоборств прошел в Серпухове

30 мая парк имени Олега Степанова второй год подряд стал площадкой традиционного фестиваля единоборств. Мероприятие объединило более сотни спортсменов из СШ «Русский медведь», «Зубренок», федераций единоборств округа и активных жителей.

Программа включала «Разминку чемпионов», мастер-классы по самбо, ММА, каратэ, муайтай, панкратиону и греко-римской борьбе. На спортивных площадках работали зоны с боулингом, надувными локациями и настольными играми. Посетители парка познакомились с выставкой с использованием культурного кода Серпухова. Завершил праздник концерт кавер-группы.

В этот же день в ФОК «Русский медведь» прошли соревнования в рамках XXV Спартакиады трудящихся. На станциях эстафет участники показали выносливость, взаимовыручку и спортивный характер. С приветственным словом к собравшимся обратились директор ФОК «Русский медведь» Михаил Шульга и депутат Совета депутатов Вячеслав Орехов. Каждая семья доказала: когда родители и дети действуют как единая команда, победа обязательно приходит. Спорт — основа крепких семейных традиций и настоящей дружбы.