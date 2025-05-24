Фестиваль единоборств прошел на базе спортшколы «Русский медведь» в Серпухове

В Серпухове на базе спортивной школы «Русский медведь» 24 мая состоялся Фестиваль единоборств по армейскому рукопашному бою и грепплингу, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной задачей мероприятия стало продвижение здорового образа жизни и сохранение памяти о героях, защитивших нашу Родину в годы войны.

Девиз фестиваля — «Патриотами не рождаются — ими становятся» — подчеркнул важность воспитания патриотизма через спорт.

С приветственными словами выступили заместитель главы округа Руслан Богомолов, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, депутаты Андрей Тихонов и Максим Валиков, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, президент Федерации ММА Серпухова Максим Гузовский, заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин, а также представители общественной организации «Русич».

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Московской области и соседних регионов. От Серпухова выступили шесть команд, демонстрируя высокий уровень мастерства и стремление к победе.

Федерация ММА и организация «Русич» уже много лет активно поддерживают проведение спортивных и патриотических мероприятий в округе, способствуя развитию у молодежи интереса к спорту и здоровому образу жизни.

Фестиваль стал доброй традицией, которая ежегодно привлекает все больше участников и расширяет свое влияние.