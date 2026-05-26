Фестиваль единоборств пройдет в Серпухове 30 мая

С 25 по 31 мая в парках Серпухова пройдет 26 системных мероприятий. В парке имени Олега Степанова, парке «Питомник» и Принарском парке запланированы скандинавская ходьба, игровые программы, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки по игре в петанк, занятия с гирями от клуба «Фортис-Серпухов» и другие активности.

30 мая в парке имени Олега Степанова с 11:00 до 16:00 состоится фестиваль спортивной направленности «Единоборства объединяют», посвященный различным видам боевых искусств. Цель фестиваля — популяризация единоборств, укрепление дружбы между представителями разных стилей и школ, а также пропаганда здорового образа жизни. Для посетителей будут организованы мастер-классы и открытые тренировки по различным видам спорта, общая разминка, спортивные локации, фотозона и концертная программа.

Кроме того, с 15:00 до 19:00 в парке пройдет «Бьюти день». Гости смогут получить консультации от специалистов бьюти-индустрии, принять участие в тест-драйвах аппаратных методик, приобрести косметику и украшения ручной работы, сделать экспресс-макияж, а также поучаствовать в розыгрыше услуг и подарков от спонсоров и партнеров.

Приглашаем жителей и гостей Серпухова ознакомиться с афишей мероприятий и провести время в парках всей семьей.