Фестиваль единоборств памяти Олега Журавского прошел в Звенигороде

Седьмой фестиваль единоборств, посвященный памяти выдающегося спортсмена Олега Журавского, прошел в Звенигороде. Этот турнир стал уже традиционным и ежегодно собирает участников из лучших клубов единоборств Подмосковья.

Здесь выступили представители таких известных клубов, как «Боец», «Моя система», «Две стихии», «Скиф», «Олимпийская деревня», «Единство» и «Клуб имени Александра Невского». Каждая команда старалась продемонстрировать свои навыки и завоевать призовые места.

Призовые позиции по итогам состязаний распределились по следующим направлениям: в категории самбо первой наградой удостоилась команда «Моя Система» из Одинцова, занявшая первое место. Второе место также досталось команде из Одинцова — «Моя Система 2». Бронзовую медаль на этом турнире завоевал коллектив СК «Единство» из Лесного городка.

Кроме того, в соревнованиях по араши каратэ победу одержала команда «Цунами» из Звенигорода, занявшая первое место. Второе место заняла команда «Буря», также представляющая Звенигород.

Что касается дзюдо, здесь первое место было присуждено команде «Моя Система» из Одинцова. А на вторую строчку поднялась команда «Олимпийская деревня» из Москвы, а третье место заняла команда «Скиф» из Голицыно.