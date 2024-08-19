Около 15 тысяч человек посетили фестиваль джаза в Подольске в выходные

Фестиваль «Лето. Музыка. Джаз» прошел в парках Подольска 17 и 18 августа. Мероприятия посетили около 15 тысяч человек.

Организаторы подготовили для посетителей игры, спортивные соревнования, лекции, рукодельные мастерские, а также открытые тренировки по танго и фаер-шоу.

Фестиваль джаза в парке имени Виктора Талалихина прошел во второй раз. Около пяти тысяч человек пришли послушать творчество музыкантов. Пианист Владимир Агафонников, квинтет Владимира Богатова и квинтет Сергея Головни исполнили песни известных композиторов.

«Мы счастливы, что нас позвали. Для нас большая удача сегодня быть здесь и радовать зрителей», — сказала солистка квинтета Владимира Богатова Алена Шарыгина.

Артисты на ходулях встречали гостей и создавали праздничную атмосферу.

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