Фестиваль духовной музыки прошел в Можайске

9 июня в Можайском культурно-досуговом центре состоялся фестиваль церковно-приходских хоров «Небесный глас», посвященный 600-летию памяти преподобного Ферапонта Можайского — основателя Лужецкой обители. Открывая фестиваль, прозвучала песня «Сын земли Можайской» в исполнении Дениса Протасевича и народного коллектива — ансамбля танца «Калинка».

Затем к участникам обратились игумен Лужецкого монастыря иеромонах Давид (Кургузов), заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова и художественный руководитель проекта Илья Авдюнин. Почетные гости ударили в колокол, символически дав старт фестивалю, после чего сводный ансамбль священнослужителей Можайского церковного округа и солисты КДЦ исполнили произведение «Россия моя».

Между выступлениями хоров прошел мастер-класс по колокольному звону под руководством священника Сергия Латышева. Высокий профессиональный уровень фестиваля обеспечило жюри: заслуженный артист России, художественный руководитель Московского Синодального хора Алексей Пузаков (председатель); профессор, заслуженный работник культуры РФ Наталья Ерохина; кандидат искусствоведения, доцент, художественный руководитель Камерного хора Академии хорового искусства Алексей Петров. Всего в фестивале приняли участие 16 коллективов из Подольской, Одинцовской, Сергиево-Посадской и Балашихинской епархий.

В финале председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников подчеркнул высокую значимость сохранения духовных традиций и памяти о преподобном Ферапонте. Кульминацией стало совместное выступление сводного хора, исполнившего Тропарь преподобного Ферапонта Можайского. Лауреатом I степени признан Молодежный академический хор Архиерейского подворья Гребневского храма (Одинцово), II степени — хор Храма преподобного Алексия, человека Божия (Хотьково), III степени — Мужской хор Елисаветинского храма (Красногорск). Фестиваль «Небесный глас» стал ярким событием в череде мероприятий к 600-летию памяти небесного покровителя Можайской земли.