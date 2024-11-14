Фестиваль духовной культуры прошел в Солнечногорске

IV Епархиальный православный фестиваль духовной культуры «Свет Богородицы» прошел в Солнечногорске. Его провели в культурно-досуговом центре «Тимоново». Событие приурочили ко дню почитания Казанской иконы Божией матери. Празднование состоялось по благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

На празднике выступили свыше 360 человек, среди них более 240 детей. Участники приехали из Солнечногорска, Пушкина, Королева и Зеленограда.

На сцену вышли хоровые коллективы, участники творческих объединений при приходах и воскресных школах, детских школ искусств и домов культуры. Дети и подростки представили свыше 40 номеров в номинациях «вокал», «художественное слово», «театрализованная постановка». Также добавили новую номинацию — «фотография». Между творческими номерами зрители могли ознакомиться на большом экране с работами и биографией мастеров фотоискусства.

«Фестиваль год от года развивается. Мы добавляем новые номинации, приглашаем разные коллективы. У нас практически вдвое увеличилось количество участников по сравнению с прошлыми фестивалями», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Помимо основной программы, на сцене, в фойе прошло живое исполнение инструментальных композиций, а также были организованы фотовыставки и фотозоны.

В завершении благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков поблагодарил участников фестиваля, вручил дипломы и памятные подарки. Подобная большая встреча намечена через год.

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