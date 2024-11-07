Фестиваль духовной культуры пройдет в Солнечногорске 10 ноября

Епархиальный православный фестиваль духовной культуры «Свет Богородицы» пройдет в Культурно-досуговом центре «Тимоново» 10 ноября. Приходы, воскресные школы, православные объединения, детские школы искусств, дома культуры из Солнечногорска, Зеленограда, Королева и Пушкина выступят с творческими номерами.

Участники фестиваля представят разнообразные жанры, включая пение, художественное слово, театрализованные постановки и фотографию. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова сообщила, что перед началом мероприятия зрители смогут насладиться живой инструментальной музыкой в фойе, а также ознакомиться с фотовыставками и фотозонами.