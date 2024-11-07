Фестиваль духовной культуры пройдет в Солнечногорске 10 ноября

Фото: Медиасток.рф

Епархиальный православный фестиваль духовной культуры «Свет Богородицы» пройдет в Культурно-досуговом центре «Тимоново» 10 ноября. Приходы, воскресные школы, православные объединения, детские школы искусств, дома культуры из Солнечногорска, Зеленограда, Королева и Пушкина выступят с творческими номерами.

Участники фестиваля представят разнообразные жанры, включая пение, художественное слово, театрализованные постановки и фотографию. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова сообщила, что перед началом мероприятия зрители смогут насладиться живой инструментальной музыкой в фойе, а также ознакомиться с фотовыставками и фотозонами.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Фестиваль проходит с благословения Благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова. Мероприятие состоится по адресу: город Солнечногорск, микрорайон Тимоново, улица Подмосковная, строение 50. Вход свободный, начало — в 16:00.

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