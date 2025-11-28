Фестиваль духовного творчества «Преображение» прошел в Балашихе

Торжественное закрытие фестиваля духовного творчества «Преображение» состоялось в Балашихинском историко-художественном музее. Мероприятие собрало авторов и исполнителей разных возрастов, профессионалов и любителей, объединившихся вокруг темы духовного совершенствования человека.

Фестиваль был задуман как площадка для раскрытия и поддержки талантов в изобразительном, музыкальном и театральном искусствах. На конкурс поступило 60 заявок — от детей и взрослых. Экспозиция представила работы в номинации «Изобразительное творчество», а финальная программа включала церемонию награждения лауреатов и дипломантов.

«Мы создавали этот фестиваль для развития духовной культуры и хотели дать возможность конкурсантам выразить свои мысли и свое видение возвышенного через музыку, живопись и слово. Фестиваль объединил и городские учреждения культуры, и воскресные школы. У нас получился большой, духовный и нравственный праздник, связанный с православной верой», — отметила заместитель начальника управления культуры Марина Чернова.

Заключительным аккордом стал гала-концерт, где выступили победители музыкальной, театральной и поэтической номинаций. Организаторами фестиваля выступили Балашихинское благочиние Балашихинской епархии Русской Православной Церкви совместно с управлением культуры администрации городского округа.