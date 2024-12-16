Фестиваль духовного пения хоров и ансамблей Подмосковья прошел в Дмитрове

На площадке гимназии «Дмитров» в 14-й раз состоялся фестиваль духовного пения школьных хоров и ансамблей Московской области «Пойте Господу всея земля…». На сцене выступили 220 учащихся школ региона.

Организовало фестиваль Московское областное общественное движение творческих педагогов «Исследователь» и коллектив гимназии «Дмитров». Выступающие исполнили произведения православных авторов, посвященные Богу. Также зрители услышали песни светских композиторов и поэтов о Святой Руси, Отчизне и ветеранах.

В составе жюри были педагоги музыкальных школ, регенты церковных хоров и священнослужители. Они оценивали звучность, сценическую культуру, сложность репертуара, чувство ритма, артистизм и выразительность конкурсантов.

Собравшихся поприветствовали директор гимназии Олеся Лебедева, председатель Союза православных женщин Московской области Светлана Тягачева и благочинный Дмитровского церковного округа Афанасий Чорногуз.

Помимо этого, ученики гимназии подготовила к мероприятию две экспозиции: «Рождественский имбирный пряник» и фотовыставку «Благолепие православного храма».