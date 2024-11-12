Фестиваль «Дружба народов» начался в школе в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске стартовал муниципальный фестиваль национальных культур — «Дружба народов». Это уже второй раз, когда школы округа собираются вместе, чтобы познакомиться с традициями разных культур.

На фестиваль приехали ребята из тринадцати школ со всего Подмосковья. Ученики представляли культуру своих народов, угощали гостей национальными блюдами, знакомили с традиционным бытом и рукоделием. Для всех участников и зрителей ребята подготовили выступления с песнями и танцами. Для всех участников и зрителей ребята подготовили выступления с песнями и танцами, создавая атмосферу праздника и дружбы.

Фестиваль оставил яркие впечатления и подарил много положительных эмоций. Он не только расширил кругозор школьников, но и помог укрепить дружбу между ребятами, развить их творческие способности и привить уважение к многообразию культур России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».