Фестиваль «Достоевский» впервые провели в Зарайске

Зарайск впервые принял фестиваль-путешествие «Достоевский», который посетили 25 тысяч человек из разных городов России. Организаторы подготовили для гостей более 50 событий, включая шесть премьер.

«Достоевский, Чехов и Чайковский — три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Очень хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди, чтобы посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль охватил весь Зарайск и его окрестности. Усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осетр и центральные улицы города превратились в площадки для спектаклей, концертов, выставок и шествий.