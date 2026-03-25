Фестиваль дошкольного образования прошел в Зарайске

Будущих инженеров, художников и аграриев воспитывают в детских садах Зарайска. Инновации дошкольного образования продемонстрировали педагоги на фестивале, который посетили более 150 детей с родителями.

Папы и мамы увидели, как современные технологии помогают детям развиваться и учиться с удовольствием. Малыши осваивают технику рисования на прозрачном мольберте. Оно не только развивает чувство прекрасного, но еще это и арт-терапия. Будущие инженеры копаются в конструкторах: строят домики, самолеты. Здесь формируется пытливый ум и логика. Начинают с простого, а к выпускному уже конструируют роботов, которые сами могут двигаться. А еще в Зарайске есть агрогруппы. Дети с удовольствием погружаются в мир сельского хозяйства и агрономии.

Сегодня современный детский сад — это не только присмотр и уход. Каждое дошкольное учреждение — инновационная площадка. Занятия проходят в увлекательной форме: дети совершают игровые путешествия, работают в лабораториях и студиях.