Фестиваль домашних животных пройдет в Красногорске в марте

Фестиваль домашних и экзотических животных состоится в Красногорске 1 и 2 марта. На нем пройдут тематические лекции, мастер-классы, квесты и многое другое.

«Зоофест» пройдет в «Крокус Экспо». На нем представят около двух тысяч животных, среди которых не только собаки и кошки, но и рептилии, а также хищные растения.

Для гостей проведут выступления животных, познавательные лекции ветеринаров и кинологов, а также квесты с возможностью выиграть сувениры. Для детей организуют зону с мастер-классами.

В рамках фестиваля также пройдет благотворительная выставка по пристройству животных из приютов.

«Параллельно с этим будет работать бесплатный ветеринарный кабинет, где владельцы кошек и собак смогут получить квалифицированную помощь. Посетители смогут поддержать приюты, передав корм, пеленки или лежанки для брошенных животных», — добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Узнать больше о мероприятии можно по ссылке.