Ежегодный фестиваль домашних питомцев «Дог-Фест» провели в Химках. Для участников организовали масштабную развлекательную программу: мастер-классы, встречи со специалистами, детскую зону, раздачу подарков и многое другое.

Мероприятие провели на территории торгового центра «Мега». Гостями фестиваля стали не только хозяева собак, но и просто любители животных.

Все желающие посетили бесплатные консультации специалистов, концептуальный дог-бар, детскую зону с увлекательными мастер-классами и побывали на съемке профессиональных фотографов. Также любой мог отвести питомца к грумеру и купить вещи для четвероногого друга в пет-маркете.

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