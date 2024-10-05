Фестиваль домашней еды в поддержку участников СВО прошел в Можайске

Фото: Телеканал «360»

Фестиваль «Мы вместе» организовали в Можайске ко Дню дошкольного работника. Вырученные средства с продажи домашней еды направят в помощь участникам специальной военной операции.

Воспитатели и родители принесли из дома варенье, свежие булочки, плов и другие блюда домашней кухни.

«На нашей ярмарке мы сегодня предлагали сделанное своими руками: пироги, пирожные, эклеры. Был приготовлен плов, самса. Есть экологически чистый мед: родитель у нас держит пасеку. Мы все распродали буквально в первые полчаса», — рассказала старший воспитатель детского сада в деревне Горетово Валентина Бычкова.

Дошкольники выступили на сцене и показали около двух десятков номеров.

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