Фестиваль домашней еды в поддержку участников СВО прошел в Можайске

Фестиваль «Мы вместе» организовали в Можайске ко Дню дошкольного работника. Вырученные средства с продажи домашней еды направят в помощь участникам специальной военной операции.

Воспитатели и родители принесли из дома варенье, свежие булочки, плов и другие блюда домашней кухни.

«На нашей ярмарке мы сегодня предлагали сделанное своими руками: пироги, пирожные, эклеры. Был приготовлен плов, самса. Есть экологически чистый мед: родитель у нас держит пасеку. Мы все распродали буквально в первые полчаса», — рассказала старший воспитатель детского сада в деревне Горетово Валентина Бычкова.