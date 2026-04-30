Фестиваль документального кино провели в Дубне

В Дубне подошел к концу фестиваль документального кино. Он стал совместным проектом государственного университета «Дубна» и студии «Фишка-фильм».

Заключительный кинопоказ этого события состоялся в стенах Дубненской детской школы искусств, где собравшимся представили ленту под названием «Я — Моцарт».

Вечернюю программу приурочили к знаменательной дате — 270-летию со дня рождения всемирно известного австрийского композитора, чей юбилей в этом году отмечают во многих странах мира.

После завершения киносеанса для гостей мероприятия подготовили музыкальный сюрприз: юные дарования из местной музыкальной школы исполнили композиции эпохи барокко и более поздних периодов, подарив зрителям возможность погрузиться в атмосферу старинной музыки.

Как отметили устроители фестиваля, у проекта уже сформировалась своя постоянная аудитория — жители с интересом следят за показами и регулярно их посещают.

Живой отклик и внимание к кинопрограмме, организованной на базе университета, лишний раз доказывают, что вуз сегодня перестал быть просто местом для получения образования. Он постепенно превращается в полноценную культурную точку притяжения всего города, способную конкурировать по популярности с такими значимыми локациями Дубны, как Дом ученых Объединенного института ядерных исследований или уже упомянутая Детская школа искусств.