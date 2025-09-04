Фестиваль «Дог-фест» пройдет в Химках 6 сентября

В субботу, 6 сентября, в 12:00 в Химках состоится ежегодный фестиваль любителей домашних животных «Дог-фест». Он станет площадкой для обмена опытом, знакомств и полезного досуга для всей семьи.

Мероприятие пройдет на территории на территории «МЕГА Парка» по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2. Гостей ждет насыщенная программа: спортивные соревнования с собаками, показательные выступления кинологов, тематические мастер-классы и викторины.

Организаторы подготовили специальную интерактивную зону, где владельцы питомцев смогут получить бесплатные консультации ветеринаров и профессиональных кинологов по вопросам воспитания, ухода и здоровья животных. Для детей будет работать анимационная программа, фотозоны и ярмарка с экологичными товарами для питомцев. Кульминацией праздника станет красочное дефиле с участием собак и их хозяев.

Принять участие в фестивале могут все желающие, вход свободный, но нужна предварительная регистрация.