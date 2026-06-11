Фестиваль добрых дел и благотворительности пройдет в Одинцове

Фестиваль «Огонь жизни» состоится 14 июня в Лазутинском парке Одинцовского округа. Мероприятие превратит городской парк в пространство активного отдыха, развлечений и добрых дел, собрав семьи, любителей музыки, спорта и благотворительности.

Ярмарка социального воздействия предложит посетителям узнать о проектах, направленных на помощь людям, экологии и развитию общества. Спикеры поделятся опытом волонтерской деятельности.

Детская зона предложит игры, творческие мастер-классы и анимацию. Спортивные активности включат семейные эстафеты, фитнес-занятия и шахматный турнир по блицу с учетом российского рейтинга Федерации шахмат России. Победители турнира получат кубки, медали, грамоты и памятные призы.

ФМБА России организует донорскую акцию по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Типирование будет доступно всем желающим. Врачи и волонтеры ответят на все интересующие вопросы. Для участия необходимо иметь при себе оригинал паспорта РФ и СНИЛС.

Кроме того, на главной сцене состоится концерт группы «Город 312». Гости услышат известные хиты коллектива, а также смогут познакомиться с новыми композициями в живом исполнении.