Фестиваль для участников проекта «Активное долголетие» провели в Балашихе

27 сентября в Балашихе состоялся областной творческий фестиваль для участников проекта «Активное долголетие». Мероприятие под названием «Мир персонажей» предложило гостям разнообразную программу, включая творческие мастер-классы, ярмарку изделий ручной работы и концертные выступления.

Фестиваль — очередной этап реализации программы «Активное долголетие», которая действует в Московской области с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Программа предоставляет пенсионерам возможности для активного образа жизни, включая экскурсии, дистанционное обучение и социальные услуги.

Для участников и гостей фестиваля «Мир персонажей» провели творческие мастер-классы, ярмарку изделий ручной работы, а также концертную программу.

Напомним, что в 2022 году в Балашихе уже проходил фестиваль «Серебряная маска», собравший долголетов из 40 городов Подмосковья. Прошедшее мероприятие стало очередной возможностью для пенсионеров Балашихи и региона проявить свои творческие таланты и пообщаться в дружественной атмосфере.

Отметим, что проект «Активное долголетие» появился в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня клуб является одной из самых крупных площадок региона, позволяющей старшему поколению быть активным.

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