Фестиваль для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Орехово-Зуеве

Фестиваль «В ритмах лета» прошел 17 июля в парке 30‑летия Победы в Орехово‑Зуеве. В мероприятии приняли участие свыше сотни участников проекта «Активное долголетие» из разных округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс‑службе Минсоцразвития Подмосковья.

Для гостей фестиваля подготовили тематические локации и мастер‑классы. Участники создавали цветочные венки и украшения, собирали композиции из живых цветов, делали ароматические саше, знакомились с русскими народными традициями, участвовали в играх, конкурсах и спортивных эстафетах.

На площадке работала летняя кухня, гостей угощали квасной окрошкой, травяным чаем и сезонными лакомствами.

Директор социального центра «Орехово‑Зуевский» Алла Белова отметила, что в этом году фестиваль постарались провести в обновленном формате — с разнообразием активностей, чтобы каждый нашел занятие по душе.

«Самое главное — это возможность встретиться, пообщаться и почувствовать себя частью большой семьи. Именно ради этого существует проект „Активное долголетие“. Он помогает людям не оставаться один на один со своими проблемами, а жить активно, интересно и с удовольствием», — отметила она.

Кульминацией дня стал парад летних образов. Участники показали льняные костюмы, цветочные шляпы, венки, украшения и наряды, вдохновленные летом. Завершился фестиваль танцевальной программой.

Следующий областной фестиваль посвятят Году единства народов России.