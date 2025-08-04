Фестиваль для старшего поколения «Непреклонный возраст» пройдет в Балашихе

5 августа в доме культуры «Кучино» в Балашихе состоится долгожданное открытие фестиваля «Непреклонный возраст», который станет ярким событием для людей старшего поколения. Это мероприятие организовано в рамках проекта «Активное долголетие» и направлено на поддержку активного образа жизни людей старше 55 лет.

Фестиваль начнется в 12:00, вход на него будет осуществляться по социальной карте жителя Московской области, что делает его доступным для всех желающих. Организаторы уверены, что это событие станет отличной возможностью для общения, творчества и саморазвития.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной. Гостей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству и даже занятия по русскому лото. Для любителей интеллектуальных игр будут организованы турниры по шашкам и шахматам, а также интеллектуальные состязания, которые помогут развить умственные способности и обменяться опытом с другими участниками.

Особое внимание будет уделено цифровой грамотности: уроки помогут участникам освоить современные технологии и научиться использовать их в повседневной жизни. Это особенно важно в наше время, когда умение работать с гаджетами становится неотъемлемой частью жизни.

После насыщенной программы мастер-классов гостей ожидает торжественная часть фестиваля. Участники смогут познакомиться с новыми направлениями проекта «Активное долголетие», который предлагает множество возможностей для активного времяпрепровождения и самореализации. Завершится мероприятие яркой концертной программой, которая подарит всем отличное настроение и заряд положительных эмоций.