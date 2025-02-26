Фестиваль для людей с ограниченными возможностями пройдет в Пушкино 27 февраля

Фестиваль-форум «О спорт, ты мир!» для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов СВО проведут в Пушкино 27 февраля. Участниками и гостями мероприятия станут спортсмены-паралимпийцы и получившие ранения бойцы.

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило, что на фестивале проведут соревнования по настольному теннису, дартсу, напольному керлингу и другим дисциплинам. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах по армрестлингу и фехтованию на колясках.

Кроме того, гостям форума продемонстрируют современную технику для реабилитации и адаптивное спортивное оборудование.

Участников пригласят посетить панельную дискуссию, фотовыставку и презентацию одежды для тренировок.

Фестиваль проведут в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».