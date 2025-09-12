Фестиваль для людей с инвалидностью прошел в Сергиевом Посаде

В Семейном центре имени А.И Мещерякова в Сергиевом Посаде прошел фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ». Участие в нем приняли более 100 жителей региона и столицы, передвигающихся на креслах-колясках, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Для гостей фестиваля организовали концертную программу, спортивные состязания и мастер-классы. Участники могли посоревноваться в настольном теннисе, дартсе, бочче, корнхоле, шаффлборде, неледовом керлинге и в забегах на колясках. Из открытых занятий были представлены класк, новус, жульбак, рошфор и другие.

Кроме того, состоялась апробация современных средств передвижения и тренажеров для работоспособности суставов. Ее провели участники программы «Активное долголетие». В ведомстве добавили, что также свои активности представили Федерация нард России и Федерация настольного хоккея.

Завершился фестиваль награждением победителей и вручением призов.

Организатором мероприятия выступала Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».