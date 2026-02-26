Фестиваль для любителей животных пройдет в Красногорске в выходные

Фестиваль «Зоофест ЭКО» пройдет в Красногорске с 28 февраля до 1 марта. Его посвятят домашним и экзотическим животным.

Фестиваль пройдет на базе выставочного центра «Крокус Экспо». Гости смогут пообщаться с кошмаки, собаками, рептилиями, птицами, грызунами, лисами, енотами и другими животными. Там также откроют земелую зону с растениями и эко-продукцией.

«Более тысячи заводчиков представят своих подопечных и помогут посетителям найти питомца мечты. На фестивале выступят ветеринары, кинологи, зоопсихологи и грумеры, которые поделятся рекомендациями по уходу за животными», — рассказали в региональном Минсельхозпроде.

В программу войдут выставки, лекции, квесты, мастер-классы и консультации ветеринаров.

Регистрация доступна на официальном сайте фестиваля.