Фестиваль для детей с ОВЗ в честь Пасхи провели в Дубне

Тематические мастер-классы, посвященные Пасхе, организовали для воспитанников корпуса «Тополек» детского сада «Созвездие» в Дубне. Ребят научили делать украшения и рассказали им о традициях праздника.

Участниками фестиваля «Весенние лучики» стали дети с особенностями здоровья и их родители. Они побывали на мастер-классах по изготовлению из картона пасхальных украшений, а также научились оформлять верхушки куличей.

Также ребятам рассказали о том, какие пасхальные традиции существуют, и провели для них тематические игры. Также все желающие могли сделать свечи из вощины.

Организовать событие помогли активисты местного отделения общественной организации «Союз женщин России», руководитель Комитета ремесленников Виктория Рудинская и кондитер Анастасия Солнцева.

«В „Союзе женщин России“ поддержку могут найти женщины и семьи в различных жизненных ситуациях. Это очень важная работа», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.