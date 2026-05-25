Фестиваль для детей с ОВЗ прошел в Можайске

Можайский культурно-досуговый центр превратился в большую творческую сцену без границ. Здесь 21 мая прошел ежегодный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Твой звездный час».

Это яркое событие традиционно состоялось в мае и стало одним из мероприятий в череде празднований, приуроченных ко Дню города. В зале не было свободных мест — поддержать участников пришли родители, педагоги, друзья и просто неравнодушные можайцы. География фестиваля в этом году расширилась: разделить сцену с нашими ребятами приехали талантливые гости и участники из Краснознаменска.

Конкурсная программа удивила своим разнообразием и уровнем подготовки. Зрители увидели множество номеров: дети читали проникновенные стихи, играли на музыкальных инструментах, исполняли зажигательные песни и танцевальные композиции. Особую атмосферу дружбы и веселья создала интерактивная игровая программа, подготовленная сотрудниками КДЦ прямо перед началом конкурса: дети и гости танцевали, смеялись и знакомились друг с другом.

Одной из локаций фестиваля стала выставка декоративно-прикладного творчества. Все экспонаты, представленные на ней, сделаны руками участников конкурса. Здесь были и игрушки, и сложные аппликации, и живописные работы — каждая поделка была индивидуальна и неповторима.

Фестиваль «Твой звездный час» объединил Семейный центр «Можайский», Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Можайский», Центр развития творчества детей и юношества города Краснознаменск, Детскую школу искусств Краснознаменска, а также Можайскую общественную организацию поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, имени Георгия Победоносца.

Финалом фестиваля стало торжественное награждение. Каждый ребенок получил диплом участника и памятный подарок — знак того, что его звездный час действительно состоялся на глазах у любимого города. Организации-участники получили памятные статуэтки.