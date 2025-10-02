Фестиваль для беременных женщин «За счастьем к нам» прошел в Дмитрове
Мероприятие в очередной раз объединило будущих родителей, их родственников и медиков. Главная цель фестиваля — устранить любые страхи перед родами и добиться полного взаимопонимания между роженицей и медицинским персоналом.
Участницы смогли узнать о главных аспектах родов, о «золотом часе» и роли акушерки в процессе, о том, что происходит после рождения малыша, а также получить бесценные знания на мастер-классах. Никакой скучной теории — только живой диалог и разбор реальных ситуаций.
«Я считаю, что это очень полезно. Ты можешь задать вопрос, с кем-то познакомиться, найти опору и поддержку, если есть какие-то сомнения по поводу родов. И, конечно же, получить подарки — это тоже очень приятно, особенно для беременных», — поделилась впечатлениями Кристина Нагдасева.
Фестиваль собрал более 50 будущих мам, а также их мужей и подруг. Кстати, для мужчин подготовили специальное испытание. Врачи привезли на мероприятие электромиосимулятор. Это специальный прибор, который может имитировать родовые схватки. Всем желающим крепили к животу датчики, передающие электроимпульсы. Сначала испытуемые чувствовали покалывание, но с усилением напряжения прибора боль была сопоставима с родовыми схватками.
Каждой беременной женщине, считают организаторы фестиваля, нужно заранее подготовиться к родам. Помочь разобраться во всем этом и позитивно настроить будущих мам помогают специалисты Дмитровского роддома, которые проводят фестиваль для беременных уже во второй раз. Отметим, что в учреждении здравоохранения оказывают не только медицинские услуги, здесь проводят дыхательные практики и даже занятия по вокалу, которые помогают во время появления малыша на свет.