Фестиваль для беременных женщин «За счастьем к нам» прошел в Дмитрове

Мероприятие в очередной раз объединило будущих родителей, их родственников и медиков. Главная цель фестиваля — устранить любые страхи перед родами и добиться полного взаимопонимания между роженицей и медицинским персоналом.

Участницы смогли узнать о главных аспектах родов, о «золотом часе» и роли акушерки в процессе, о том, что происходит после рождения малыша, а также получить бесценные знания на мастер-классах. Никакой скучной теории — только живой диалог и разбор реальных ситуаций.

«Я считаю, что это очень полезно. Ты можешь задать вопрос, с кем-то познакомиться, найти опору и поддержку, если есть какие-то сомнения по поводу родов. И, конечно же, получить подарки — это тоже очень приятно, особенно для беременных», — поделилась впечатлениями Кристина Нагдасева.