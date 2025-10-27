Фестиваль «Диалог культур» прошел в Черноголовской школе

Черноголовская средняя общеобразовательная школа распахнула свои двери для проведения ежегодного фестиваля «Диалог культур», собравшего вместе учеников, их родителей и педагогов. Фестиваль «Диалог культур» является традиционным мероприятием для Черноголовской школы и проводится в честь Дня народного единства.

В этом году фестиваль продемонстрировал талант и творческий потенциал учеников и их семей.

«На фестивале каждый класс представлял один из регионов России, демонстрируя его уникальные особенности: национальные костюмы, традиционную кухню, обряды, игры и другие элементы культурного наследия. Фестиваль из года в год собирает детей и родителей в стенах школы на яркий, добрый и очень важный праздник, способствующий укреплению дружбы, уважения и взаимопонимания между представителями разных культур!», — сообщила начальник отдела образования округа Маргарита Гаврина.

Участники фестиваля с творческим подходом подошли к подготовке своих выступлений, показав знание истории, культуры и традиций выбранных регионов. Гости фестиваля смогли совершить путешествие по России, познакомившись с многообразием ее народов и культур.