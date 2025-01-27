Фестиваль детской книги начнется в Раменском 3 февраля

Конкурс «Территория детства — 2025» проводится с целью популяризации качественной детской литературы, а также развития креативного мышления, воображения и фантазии. В нем могут участвовать ребята в возрасте от пяти до 14 лет.

В рамках фестиваля состоятся конкурсы рисунков «В стране чудес» и книжных закладок «Подарок любимой книге», художественные театрализованные чтения, большая игровая программа «Парад книжных героев» и выставка конкурсных работ «Территория детства».

Чтобы принять участие в первом этапе фестиваля, нужно представит рисунок на формате бумаги А3 или А4, оформленный в рамку. К нему должна быть прикреплена этикетка с фамилией, именем, возрастом участника, полным названием учреждения, номинацией и названием работы. Также нужно указать контактный телефон и адрес электронной почты родителя (представителя), а также фамилию, имя и отчества учителя (руководителя). Фотографии работ необходимо отправить на электронный адрес: dksaturn-proekt@mail.ru.

Конкурс рисунков включает номинации «Любимый книжный персонаж», «Иллюстрация любимого сюжета» и «Обложка детской книги». Первый этап конкурса будет

продолжаться до 3 марта, а сам фестиваль — до 24 апреля.