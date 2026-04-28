Фестиваль детского вокального творчества прошел в Воскресенске
V открытый конкурс детского вокального творчества «Звездный старт» прошел в доме культуры поселка городского типа имени Цюрупы. В конкурсной программе выступили солисты, дуэты, трио и ансамбли в возрасте до 18 лет из разных округов Подмосковья.
Поздравить участников юбилейного фестиваля пришли почетные гости: председатель совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и директор ВКМЦКиТ «Истоки» Марина Глебова.
Конкурсанты разных возрастных категорий состязались в двух номинациях: народный и эстрадный вокал. Оценивало вокальное мастерство участников компетентное жюри.
Гран-при в номинации «Эстрадный вокал» завоевала воскресенская певица Софья Кудрина из Центра развития культуры.
Помимо конкурсной программы, для участников фестиваля организовали увлекательные мастер-классы. А руководители учреждений культуры смогли обменяться опытом, советами и стратегиями будущего за круглым столом.
Фестиваль прошел в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».