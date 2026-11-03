Фестиваль детского творчества прошел в поселке Селятино в Наро-Фоминске

2 ноября в ДК «Мечта» состоялся юбилейный, 15-й по счету, открытый Фестиваль детского творчества «Антошка». В этом году организаторы получили рекордные 150 заявок от творческих коллективов из Наро-Фоминского городского округа, Москвы и Московской области.

На одной сцене встретились таланты из разных регионов. Организаторы отметили, что с каждым годом все больше коллективов изъявляют желание участвовать в фестивале.

Оценивали выступления профессиональные эксперты. В номинации «Вокал» в состав жюри вошли автор-исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Суховерхая и певица, руководитель вокального коллектива «Город звезд» Алиса Долганова. В номинации «Хореография» выступления оценивали артист балета, обладатель премии «Золотая Маска», хореограф-постановщик федеральных ТВ-проектов, руководитель школы танца DANCITY Ольга Маслова и преподаватель высшей категории, лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Гончар.

Организаторы подчеркивают, что фестиваль не предполагает проигравших: каждый участник получает звание лауреата. По их мнению, выход на большую сцену и преодоление волнения являются для детей важным шагом в творческом развитии.