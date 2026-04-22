Фестиваль детского творчества прошел в Можайском округе

В Можайском культурно-досуговом центре 21 апреля состоялся фестиваль «Дружба начинается с детства». Торжественное мероприятие открыли заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

На сцене выступили юные артисты из восьми образовательных комплексов Можайского округа. Фестиваль приурочен к Году дошкольного образования и Году единства народов России.

На сцену выходили только воспитанники и их наставники — никаких приглашенных артистов. Родители также поддерживали выступающих. Уже в пятницу делегация Можайского округа отправится в Смоленскую область, в город Гагарин, чтобы представить проект «Моя малая родина».

В каждом дошкольном отделении комплексов открыт свой музей. Можайские дошколята вместе с педагогами готовы представить его лучшую часть.