Фестиваль детского творчества прошел в Ленинском округе

В Ленинском округе в Международный день защиты детей прошел фестиваль детского творчества «Мир распахнутых сердец». В 2026 году фестиваль состоялся уже в 19-й раз и посвящен Году дошкольного образования.

Отбор на гала-концерт проводился на конкурсной основе по семи номинациям: конкурс рисунков, поделок, вокальных номеров, музыкально-литературных композиций, танцевальных представлений и детских оркестров. Особое внимание привлекает номинация «Секреты счастливого детства», раскрывающая семейные традиции и совместные увлечения.

«Сегодня проходит гала-концерт фестиваля-конкурса детского творчества. Конкурс направлен на выявление самых талантливых детей среди дошкольных образовательных организаций. Мы очень гордимся, что внимание конкурсу уделяют и частные организации дошкольного образования. Конкурс проходил в семи номинациях, одна из которых посвящена семейному творчеству», — отметила начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Ленинского округа Татьяна Илюхина.

На конкурс представили около ста творческих работ — рисунков и поделок — и 56 номеров. В фестивале участвуют 18 муниципальных образовательных комплексов, реализующих программы дошкольного образования, а также два частных детских сада. Общее число зрителей в зале составило более 500 человек.

Фестиваль направлен на создание условий для творческого развития дошкольников и укрепления связи семьи и образовательных учреждений. В следующем году, на юбилей конкурса, ожидается еще более яркая программа.