Фестиваль детского творчества прошел в Химках

Ко Дню города в Химках прошел фестиваль детского творчества «Химки — город моего детства». Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», которая направлена на сохранение истории и укрепление традиционных ценностей.

Учащиеся школ №19, №30, лицея №21, а также образовательных центров «Лига первых» и «Наследие» приняли участие в мастер-классах по различным художественным техникам. На картинах юных художников запечатлены живописные пейзажи канала имени Москвы, популярные места отдыха, архитектурные достопримечательности и будни жителей Химок.

«Очень важно, что дети смотрят на Химки с любовью и благодарностью. Их работы — это послание нам, взрослым: беречь город, его историю и природу. Так рождается уважение к прошлому и ответственность за будущее. А это и есть подлинное единство поколений», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Творческие работы сделаны с любовью и посвящены истории родного города.